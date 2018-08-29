Иран снизил экспорт нефти быстрее, чем ожидалось

Иран - по мере приближения сроков введения санкций США - сокращает поставки нефти на мировой рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сентябре экспорт может снизиться на треть по сравнению с июнем, сказали газете ее источники, знающие о планах загрузки портов. Официальные лица в государственной National Iranian Oil Co. предварительно оценивают, что поставки снизятся до примерно 1,5 млн баррелей в сутки в сентябре против 2,3 млн в июне, свидетельствуют эти данные.

Аналитик Сара Вакшоури, ранее работавший в National Iranian Oil Co., ожидает затем падения экспорта нефти из Ирана до 800 тыс. баррелей в сутки в ноябре, что будет в 2 раза ниже уровня текущего месяца.

Частично снижение поставок связано с нежеланием транспортных компаний поставлять иранскую нефть.