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Землетрясение в Азербайджане ощутили в Сюнике и Арцахе

Землетрясение в Азербайджане ощутили в Сюнике и Арцахе

В Азербайджане  произошло землетрясение магнитудой 4.8. Его  ощутили также в Сюнике  и Арцахе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт МЧС РА. 

«28 августа  в 16:57 часов по местному  времени (в 12:57 по Гринвичу) Региональная сеть сейсмологической службы  МЧС РА зарегистрировала землетрясение с координатами: 39.060  северной широты и  48.650 восточной  долготы (38 км к северо-западу  от Ленкорани). Глубина 25 км,  магнитуда 4.8. сила точков  в  эпицентре  6-7 баллов.Землетрясение    ощутили в Сюнике – Капане и Горисе (3 балла)   и Арцахе (2-3 балла)», - говорится  в  сообщении.

 




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