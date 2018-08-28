Землетрясение в Азербайджане ощутили в Сюнике и Арцахе

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4.8. Его ощутили также в Сюнике и Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт МЧС РА.

«28 августа в 16:57 часов по местному времени (в 12:57 по Гринвичу) Региональная сеть сейсмологической службы МЧС РА зарегистрировала землетрясение с координатами: 39.060 северной широты и 48.650 восточной долготы (38 км к северо-западу от Ленкорани). Глубина 25 км, магнитуда 4.8. сила точков в эпицентре 6-7 баллов.Землетрясение ощутили в Сюнике – Капане и Горисе (3 балла) и Арцахе (2-3 балла)», - говорится в сообщении.