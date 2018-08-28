Меркель осудила беспорядки и насилие в Хемнице

Событиям, которые произошли в саксонском городе Хемниц, не должно быть места в правовом государстве. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Во-первых, в ночь на воскресенье погиб человек, подозреваемые были задержаны. Это ужасное событие, и я выражаю соболезнования родственникам жертвы", - сказала она.

"Второе - тому, что мы увидели после этого, не должно быть места в правовом государстве. Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах, - указала Меркель. - Это не имеет ничего общего с нашим правовым государством, мы можем это еще раз подчеркнуть".

По мнению канцлера, полиция Саксонии "предприняла все для предотвращения еще большего насилия". "Я считаю важным, что глава МВД [Хорст Зеехофер] сегодня ясно дал понять, что, если Саксонии потребуется дополнительная помощь для наведения порядка, то государство готово поддержать Саксонию в этом", - заявила Меркель.

В ночь на воскресенье в Хемнице от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. Еще два человека получили ранения. После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов в воскресенье собрались около 800 человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки, которые имели место и в понедельник.





