Глава МИД Турции назвал вступление страны в ЕС одной из ее внешнеполитических задач

Вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары. Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", - отметил он.

По словам главы МИД, в Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек. "Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает", - сказал Чавушоглу. По словам главы внешнеполитического ведомства, "Турция ждет от ЕС ясного сигнала" по вопросу членства в союзе.

В конце июня Анкара упрекнула Брюссель в несправедливом отношении к республике из-за заявления Совета ЕС, в котором говорилось, что Турция отдаляется от Евросоюза, а переговоры о вступлении в состав сообщества практически зашли тупик. Кроме того, ЕС обеспокоен ситуацией с верховенством закона в стране.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался в октябре 2005 года. В июле 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры до тех пор, пока турецкие власти не примут необходимые конституционные поправки.



