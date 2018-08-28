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НС Армении приняло законопроект об отпуске воды из озера Севан в первом чтении

НС Армении приняло законопроект об отпуске воды из озера Севан в первом чтении

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании сегодня, 28 августа, в первом чтении приняло законопроект «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».

Как передает «Арменпресс», законопроект был принят  66 голосами «за», 1 - «против».


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