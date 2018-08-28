В этом году, наконец, названа причина отпуска воды из озера Севан: Лена Назарян

В ходе внеочередного заседания Национального Собрания Армении депутат от фракции «Елк» Лена Назарян представила причины, по которым ежегодно представляется проект по дополнительному забору воды из озера Севан. Как передает «Арменпресс», по ее мнению, в этом году, причина отпуска воды из озера Севан наконец, названа.

«Как всегда причина та же – орошение, воды нет. В чем разница между этим и предыдущим годом? В обсуждении данных законопроектов. В прошлом году единственной причиной было то, что говорили, мол, дождя не было, в водохранилище воды нет. Сегодня, в ходе обсуждений в комиссии, от ответственных мы услышали не только о причинах, связанных с погодными условиями, но также о причинах, по которым ежегодно снижаются запасы воды», – отметила депутат.

Л. Назарян назвала несколько из причин. «На протяжении 15 лет заборы воды из Араратского артезианского бассейна превысили норму на 660 млн куб. м. Водохранилища не в хорошем состоянии, и фиксируются огромные потери. В системе были и сейчас происходят случаи хищения водных ресурсов. Это привело к сложившейся сейчас ситуации, и мы вынуждены решить вопрос подобным образом. Тем не менее, позиция правительства РА заключается в том, чтобы озеро Севан – это не контейнер с оросительной водой, и необходимо сделать всё, чтобы в последующие годы из Севана больше не делать заборы», – отметила депутат.

Лена Назарян заявила, что парламентская комиссия дала положительное заключение, поскольку на самом деле в этом есть необходимость – для орошения сельскохозяйственных земель. «Но проблему необходимо решить другим способом», – отметила она.