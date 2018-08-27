На окончательное восстановление церкви Спасителя в Гюмри предполагается выделить 30 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры Армении Лилит Макунц, представив первые результаты своей работы на этом посту.

В частности, она сообщила, что церковь откроется 7-го декабря – спустя 30 лет. По ее словам, эта инициатива стала возможной за счет повышения эффективности расходов.

Кроме того, во втором по величине городе Армении планируется открыть Национальный креативный киноцентр, руководить которым будут братья Давидяны.