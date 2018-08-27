Мартуни потрясен самоубийством директора школы Наири Мовсесяна

Город Мартуни потрясен трагическим инцидентом, который произошел накануне в Мартуни, в Гегаркуникской области Армении.



Около 19:00 в Мартунинское отделение полиции поступил сигнал о том, что житель одной из квартир здания N26 по улице Прошяна в городе Мартуни не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь.

Как сообщили «Арменпресс» учителя местной школы, в полицию обратилась жена покойного. Прибывшие полицейские, не дожидаясь спасателей, вскрыли дверь квартиры и в коридоре, ведущем из спальни в ванную комнату, обнаружили тело 38-летнего хозяина квартиры Наири Мовсесяна, висящее на металлической трубе.



На место прибыли также сотрудники Следственного комитета.



Н.Мовсесян работал директором основной школы N2 города Мартуни. У него осталось двое несовершеннолетних детей – мальчик и девочка.

По данному факту готовятся материалы.

Хосров Хлгатян