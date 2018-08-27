Администрация США в понедельник, 27 августа, вводит новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявили 8 августа в Госдепартаменте, под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Вместе с этим закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.



