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Депутат Бундестага Альберт Вайлер посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат

Депутат Бундестага Альберт Вайлер посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат

Депутат Бундестага Альберт Вайлер 25 августа посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат с целью ознакомления  его деятельностью.  Вайлер был   в  составе  делегации, сопровождавшей канцлера Ангелу  Меркель во время визита  в  Армению. 

Кстати, в  составе  делегации был и главный акционер  ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», председатель совета  АО «Кронимет майнинг» Гюнтер Пиларский.

Как передает Арменпресс, Вайлер в сопровождении гендиректора  ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» осмотрел территорию комбината, ознакомился с работой и программами   ММК. 

Депутат Бундестага Альберт Вайлер дал эксклюзивное интервью Радио Азатутюн. По словам немецкого парламентария, решение официального Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразиться на германо-азербайджанских отношениях. Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии – Бундестага.

Напомним, что решением официального Баку  депутату Бундестага Германии Альберту Вайлеру был запрещен въезд в Азербайджан за то,  в 2014 и 2016 годах  он совершил «незаконные визиты на оккупированные территории» Азербайджана, и поэтому   его имя внесено в  черный список «нежелательных лиц». Депутат Бундестага Альберт Вайлер дал эксклюзивное интервью Радио Азатутюн. По словам немецкого парламентария, решение официального Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразиться на германо-азербайджанских отношениях. Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии – Бундестага.

По словам Вайлера, нет никаких причин, чтобы  он вновь не  посетил Степанакерт, хотя  точных сроков посещения  еще нет.

 

 

 

 

 

 

 

 




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