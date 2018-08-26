Депутат Бундестага Альберт Вайлер посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат

Депутат Бундестага Альберт Вайлер 25 августа посетил Зангезурский медно-молибденовый комбинат с целью ознакомления его деятельностью. Вайлер был в составе делегации, сопровождавшей канцлера Ангелу Меркель во время визита в Армению.

Кстати, в составе делегации был и главный акционер ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», председатель совета АО «Кронимет майнинг» Гюнтер Пиларский.

Как передает Арменпресс, Вайлер в сопровождении гендиректора ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» осмотрел территорию комбината, ознакомился с работой и программами ММК.

Депутат Бундестага Альберт Вайлер дал эксклюзивное интервью Радио Азатутюн. По словам немецкого парламентария, решение официального Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразиться на германо-азербайджанских отношениях. Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии – Бундестага.

Напомним, что решением официального Баку депутату Бундестага Германии Альберту Вайлеру был запрещен въезд в Азербайджан за то, в 2014 и 2016 годах он совершил «незаконные визиты на оккупированные территории» Азербайджана, и поэтому его имя внесено в черный список «нежелательных лиц». Депутат Бундестага Альберт Вайлер дал эксклюзивное интервью Радио Азатутюн. По словам немецкого парламентария, решение официального Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразиться на германо-азербайджанских отношениях. Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии – Бундестага.

По словам Вайлера, нет никаких причин, чтобы он вновь не посетил Степанакерт, хотя точных сроков посещения еще нет.