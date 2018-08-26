В  Стамбуле  полиция  попыталась задержать Каро Пайлана

В Стамбуле, во время акции протеста на площади Галатасарай, полиция попыталась задержать Каро Пайлана – депутата Меджлиса армянского происхождения.

Как передает Арменпресс, в акции протеста «Субботние матери», в числе других представителей оппозиции, принял участие и Пайлан.

Полицейские, применяя насилие, удалили с площади женщин, проводящих сидячую забастовку.

Пайлан пытался помочь сыну Гранта Динка – Арату Динку, чтобы полиция не арестовала его.

Вместе с Каро Пайланом на защиту Арата Динка встали депутаты от оппозиционной Народно-Демократической партии Ахмед Шек, Серпил Кемальбай и Хьюда Кайа.

По данным газеты «Акос», полиция арестовала 47 участников, большинство из них затем были освобождены.

Организаторы акции протеста «Субботние матери» не получили от мэрии разрешение на ее проведение.

Акция «Субботние матери» проводится в Стамбуле каждую субботу с 1995г. Это акция против участников курдского движения в 1980-90 годах – матерей арестованных, пропавших без вести, ставших жертвой политических убийств.