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Квентин Тарантино нашёл новых актёров для своего будущего фильма

Квентин Тарантино нашёл новых актёров для своего будущего фильма

В новой ленте режиссёра будут сниматься Лина Данэм, Остин Батлер, Лоренца Иззо, а также Майя Хоук.

Режиссёр Квентин Тарантино заявил о том, что он нашёл ещё четырёх новых актёров в свой новый фильм — "Однажды в Голливуде". До этого было известно, что одну из ролей исполнит Марго Робби, известная по "Отряду самоубийц", передает Арменпресс.

В новой киноленте Квентина Тарантино будут сниматься американская актриса и сценарист Лина Данэм, американский актёр, модель и певец Остин Батлер, актриса из США Майя Хоук, а также чилийская актриса и фотомодель Лоренца Иззо.

Сюжет будущего фильма развивается вокруг убийства актрисы Шерон Тейт (её играет Робби). Убийство в 1969 году совершили члены банды Чарльза Мэнсона.

 

 




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