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В ИУ «Нубарашен» умер заключенный

В ИУ «Нубарашен» умер заключенный

Вечером 23-го августа в ИУ «Нубарашен» умер заключенный, обвиняемый в убийстве.  Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

«Состояние заключенного ухудшилось, была приглашена бригада скорой помощи. Врач скорой констатировал биологическую смерть заключенного»,- сказали в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

По сведениям, заключенный обвинялся по ст.104 УК Армении.


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