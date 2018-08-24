Вечером 23-го августа в ИУ «Нубарашен» умер заключенный, обвиняемый в убийстве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

«Состояние заключенного ухудшилось, была приглашена бригада скорой помощи. Врач скорой констатировал биологическую смерть заключенного»,- сказали в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

По сведениям, заключенный обвинялся по ст.104 УК Армении.