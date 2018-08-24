Вышла в свет книга Мгера Саакяна «Китайская инициатива - один путь, один пояс и Армения»

Вышла в свет книга руководителя фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Европа»» Мгера Саакяна «Китайская инициатива - один путь, один пояс и Армения».

Как передает «Арменпресс», цель данного опуса – представить дорожную карту, по которой Армения сможет быть вовлечена в китайские политико-экономические инициативы, стимулируя сотрудничество между обеими странами в различных областях. Кроме того, в книге говорится об армянской общине Китая – как о «мягкой силе», которую можно использовать в рамках программы «Один путь, один пояс». Автором проанализировано влияние этой программы на политико-экономическую ситуацию в мире, дана оценка программы в аспекте национальной безопасности Китая.

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