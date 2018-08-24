Адвокат Трампа предупредил об угрозе восстания в США

Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью телеканалу Sky News заявил о возможности восстания в США, в случае если глава Белого дома будет отстранен от должности в результате импичмента,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Джулиани, сместить действующего президента США со своего поста можно только по политическим мотивам, и в таком случае "американский народ устроит восстание".

Ранее Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, то международные рынки ждет обвал.

Во вторник бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал показания в нью-йоркском суде, согласно которым предвыборный фонд президента по личному указанию миллиардера заплатил его бывшим любовницам — порноактрисе Стеффани Клиффорд и фотомодели Карен Макдугал. Первоначально Трамп утверждал, что не знает об этих выплатах. Однако затем СМИ опубликовали аудиозапись, из которой следует, что он был в курсе как минимум одной выплаты.

Практически одновременно с этим в суде Александрии (штат Вирджиния) экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в ряде финансовых преступлений.

Сам Трамп обвинил Коэна в нарушении законов и лжи с целью заключить сделку со следствием. Он также заявил, что на Манафорта было оказано давление.