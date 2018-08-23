Блок «Ереванское общество» проведет митинг с требованием отставки главы ЦИК
Блок «Ереванское общество» проведет митинг с требованием отставки главы Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила кандидат в мэры Еревана от блока "Ереванское общество" Анаит Тарханян.
По ее словам, митинг состоится 24 августа у здания ЦИК. Кроме отставки Мукучяна они также требуют, чтобы Республиканская партия Армении отказалась от своих мест в местных избирательных комиссиях.
"Общество не понимает, как человек, которого обвиняют в фальсификации выборов может организовывать выборы. И зачем РПА нужны эти места в комиссиях, если они не участвуют в выборах Совета старейшин", — подчеркнула она.
Партии ГАЛА, "Зеленые Армении" и еще десять общественных организаций подписали соглашение об участии в выборах единым блоком и выдвинули кандидатуру Тарханян. Первые десять позиций избирательного списка блока занимают представители общественных организаций.