Блок «Ереванское общество» проведет митинг с требованием отставки главы ЦИК

Блок «Ереванское общество» проведет митинг с требованием отставки главы Центральной избирательной комиссии Тиграна Мукучяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила кандидат в мэры Еревана от блока "Ереванское общество" Анаит Тарханян.

По ее словам, митинг состоится 24 августа у здания ЦИК. Кроме отставки Мукучяна они также требуют, чтобы Республиканская партия Армении отказалась от своих мест в местных избирательных комиссиях.

"Общество не понимает, как человек, которого обвиняют в фальсификации выборов может организовывать выборы. И зачем РПА нужны эти места в комиссиях, если они не участвуют в выборах Совета старейшин", — подчеркнула она.

Тарханян добавила, что блок уже разрабатывает программу, которая предусматривает решение ряда проблем в здравоохранительной, социальной, культурной и других сферах, а также создание 30 тысяч рабочих мест.Партии ГАЛА, "Зеленые Армении" и еще десять общественных организаций подписали соглашение об участии в выборах единым блоком и выдвинули кандидатуру Тарханян. Первые десять позиций избирательного списка блока занимают представители общественных организаций.