Внеочередные выборы мэра Капана состоятся 21 октября
Правительство Армении на заседании 23 августа приняло решение о сроках проведения выборов мэра города Капан Сюникской области.
Как передает «Арменпресс», согласно решению правительства, выборы состоятся 21 октября текущего года. Для проведения выборов из резервного фонда Полиции будет выделено 3 млн 610 тысяч драмов.Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку в июле.
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