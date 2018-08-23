Внеочередные выборы мэра Капана состоятся 21 октября

Правительство Армении на заседании 23 августа приняло решение о сроках проведения выборов мэра города Капан Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», согласно решению правительства, выборы состоятся 21 октября текущего года. Для проведения выборов из резервного фонда Полиции будет выделено 3 млн 610 тысяч драмов.

Мэр Капана Ашот Айрапетян подал в отставку в июле.