Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю 28-й годовщины Декларации независимости Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Армении.

В послании, в частности, говорится:

«Сегодня мы отмечаем 28-летие восстановления независимой армянской государственности. Верховный Совет 12-го созыва Советской Армении 23 августа 1990 года ратифицировал основополагающий документ под названием «Декларация о независимости Армении». Его двенадцать пунктов были словно сжатая и маленькая Конституция для еще не созданной независимой и демократической армянской государственности. И все его положения мы должны свято сберечь, потому что только таким путем мы сможем защитить все то, ради чего мы в 1988 году вышли на борьбу, декларировав это как высшую ценность».