Коньяк установил новый рекорд продаж в мире

Французское Национальное межпрофессиональное управление коньяка сообщило о рекордных продажах этого алкогольного напитка в мире с августа 2017 по август 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным организации, за указанный период из Франции было экспортировано около 206 млн бутылок коньяка. С 2017 по 2018 год экспорт французского коньяка вырос на 8,2% по объему и на 5,4% в денежном выражении.

Этот напиток экспортируется более чем в 150 стран. Лучше всего он продается в США, Канаде и Мексике. Но его продажи с 2017 по 2018 год особенно подскочили в Азии: почти на 15%. Китай импортировал около 26,2 млн бутылок и вошел в число крупнейших импортеров коньяка.

При импорте 10,8 млн бутылок с 2017 по 2018 год британцы выпивают в Европе конька значительно больше французов, которым было продано 4,3 млн бутылок.