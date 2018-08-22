Режиссер Арам Шахбазян прекратил голодовку

Объявивший накануне, 21 августа, о проведении голодовки с сегодняшнего дня режиссер Арам Шахбазян заявил о прекращении голодовки. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала министр культуры РА Лилит Макунц.

Причиной голодовки является его фильм «Чнчик», который режиссер должен был закончить еще в 2010 году, но, несмотря на обещания прежних трех министров культуры Армении, режиссеру так и не была предоставлена необходимая сумма. Для завершения постпроизводственного процесса фильма требуется 18 млн. драмов. В 2009 году были завершены съемки фильма, в 2010 – монтаж, однако до сих пор фильм не закончен.

В беседе с журналистами министр культуры РА Лилит Макунц отметила, что более часа разговаривала с А. Шахбазяном, поняла, в чем заключается проблема.

«С А. Шахбазяном договорились, чтобы он прекратил голодовку. Мы призваны решать все проблемы, которые не получили решения в течение десятка лет», – отметила она.

А. Шахбазян, в свою очередь, отметил, что ответ министра его полностью устраивает. «Начинается процесс и самое главное – самым прозрачным образом. Это то, что я и ожидал», – подчеркнул он.

Шахбазян, придя рано утром с транспарантами и режиссерским креслом, начал пикет у здания Минкульта. К нему вышла министр и, выслушав требования режиссера, заверила, что решит этот вопрос.

Макунц подчеркнула, что решение о финансировании озвучки фильма уже принято, и никто не может его изменить. Министр намерена встретится с руководителем Киноцентра Шушаник Мирзаханян и выяснить, почему режиссер не получил необходимого содействия.

Арам Шахбазян — известный армянский режиссер, продюсер и сценарист. Самые известные работы режиссера "Не бойся", "Москвич — любовь моя", "Мой любимый город Ереван".