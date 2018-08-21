Министр здравоохранения РА посетит государство Катар

Министр здравоохранения РА Арсен Торосян будет командирован в государство Катар.

Как передает Арменпресс, решение об этом подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В Дохе 12-14 ноября Торосян примет участие в Международном новационном форуме по здравоохранению-2018.