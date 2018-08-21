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Министр здравоохранения РА посетит государство Катар

Министр здравоохранения РА посетит государство Катар

Министр здравоохранения  РА  Арсен Торосян будет командирован в государство Катар.

Как  передает Арменпресс, решение  об этом подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В  Дохе 12-14 ноября  Торосян примет участие  в   Международном новационном форуме  по здравоохранению-2018.

 




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