Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании АрмNEWS

Директор телекомпании АрмNEWS Рачья Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании.

«Мне звонят коллеги-журналисты и спрашивают о распространяемых в СМИ и соцсетях публикациях о продаже АрмNEWS. Дорогие друзья, коллеги, официально заявляю, что информация о продаже телекомпании – фейк. В данный момент наша команда готовится к началу нового сезона, старт которого назначен на 2 сентября. Будут интересные проекты. Встретимся в эфире», - как передает Арменпресс, написал Кешишян в Facebook.