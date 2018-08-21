Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании АрмNEWS
Директор телекомпании АрмNEWS Рачья Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании.
«Мне звонят коллеги-журналисты и спрашивают о распространяемых в СМИ и соцсетях публикациях о продаже АрмNEWS. Дорогие друзья, коллеги, официально заявляю, что информация о продаже телекомпании – фейк. В данный момент наша команда готовится к началу нового сезона, старт которого назначен на 2 сентября. Будут интересные проекты. Встретимся в эфире», - как передает Арменпресс, написал Кешишян в Facebook.
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