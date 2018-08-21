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Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании АрмNEWS

Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании АрмNEWS

Директор телекомпании АрмNEWS Рачья Кешишян опроверг слухи о продаже телекомпании.

«Мне звонят коллеги-журналисты и спрашивают о распространяемых в  СМИ и соцсетях публикациях о продаже  АрмNEWS. Дорогие  друзья, коллеги, официально заявляю, что информация  о продаже  телекомпании – фейк. В данный момент наша команда готовится к началу  нового сезона, старт которого назначен на 2  сентября. Будут интересные  проекты. Встретимся в  эфире», - как  передает  Арменпресс, написал Кешишян  в Facebook.

 




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