Представители ВС Армении в Таджикистане примут участие в работе комплексной группы специалистов по Единой системе государственного радиолокационного опознавания

Представители Вооруженных сил Армении 22-2 августа в Таджикистане примут участие в работе комплексной группы секретариата Совета министров обороны и специалистов по Единой системе государственного радиолокационного опознавания стран СНГ.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.