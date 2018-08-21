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Представители ВС Армении в Таджикистане примут участие в работе комплексной группы специалистов по Единой системе государственного радиолокационного опознавания

Представители ВС Армении в Таджикистане примут участие в работе комплексной группы специалистов по Единой системе государственного радиолокационного опознавания

Представители Вооруженных сил  Армении 22-2 августа  в Таджикистане примут участие в работе  комплексной группы секретариата  Совета  министров обороны  и специалистов по  Единой системе государственного радиолокационного опознавания  стран  СНГ. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны РА.

 




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