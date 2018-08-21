Reuters: папа Римский встретится с жертвами священников-педофилов

Папа Римский Франциск встретится с людьми, пострадавшими от действий священников-педофилов, в ходе своего визита в Ирландию, где он в субботу и воскресенье примет участие во Всемирной встрече семей. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление главы службы печати Святого престола Грега Берка, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава пресс-службы Ватикана добавил, что информация о встрече понтифика с людьми, пострадавшими в детстве и юности от священников-педофилов, будет распространена после того, как встреча завершится. Собеседники Папы Франциска сами решат, будут ли они встречаться с прессой после разговора с ним, добавил Берк.

В понедельник Папа Франциск обратился ко всем католикам с письмом, в котором призвал их разоблачать священников-педофилов, и заверил, что церковь больше не будет допускать укрывательства их преступлений.





