Валерий Осипян считает уличную торговлю незаконной

Начальник полиции Армении Валерий Осипян категорически против незаконной уличной торговли. Он назвал ее одним словам – незаконная. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 21 августа на пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания на посту.

«Незаконная торговля на улицах недопустима. Особенно торговля продуктами питания», - заявил Осипян.

Валерий Осипян признал, что в последние годы проблема незаконной торговли была фактически решена, и незаконно торговли разве что бабульки во дворах. Теперь же ситуация в корне изменилась. Но и тут начальник Полиции нашел долю вины самих граждан. «Некоторые недовольны, даже грозят пожаловаться премьер-министру. Хотя мы действуем по закону. И по этому вопросу даже обращались к и.о. мэра Камо Ареяну», - сообщил Осипян, добавив, что Полиция ожидает содействия и понимания граждан.

«Неудобно получается. Скоро будем праздновать Эребуни-Ереван, потом в Ереване пройдет саммит франкофонии», - сказал Валерий Осипян.