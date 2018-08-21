Сеул и Пхеньян договорились отвести с границы часть постов охраны

Южная Корея и КНДР достигли соглашения об отводе по меньшей мере 10 постов охраны, расположенных возле демилитаризованной зоны, заявил южнокорейский министр обороны Сон Ён Му.

"Север и Юг согласились убрать караульные посты, расположенные ближе всего друг к другу", - приводят слова министра западные СМИ.

"Ближайший из них находится в 700 м (от поста другой стороны - ИФ), мы начнем отводить караульные посты, расположенные в пределах одного километра", - пояснил Сон Ён Му.

По его словам, Южная Корея, в рамках укрепления доверия с КНДР, уберет со своей стороны 10 постов. Он добавил, что Южная Корея и КНДР поначалу отведут по одному-двум постам, а затем увеличат масштаб мер, передает Арменпресс.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.