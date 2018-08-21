Молодежная сборрная Армении по боксу начинает борьбу на первенстве мира. Как передает «Арменпресс», 21-31-го августа молодые боксеры начинают борьбу на первенстве мира, которое пройдет в Будапеште.

Впервые число участников из Армении, получивших право на участие в первенстве мира по боксу среди молодежи, достигло 7, однако на чемпионат поедут 5 боксеров, поскольку 2 остальных были травмированы.

Вместе со сборной в Будапешт поедут тренеры Карен Агамалян и Владимир Маргарян.