Японские ученые вырастили искусственные тромбоциты

В Японии созданы тромбоциты, выращенные из клеток крови самого пациента, а потому не вызывающие реакцию отторжения. Ученые готовятся провести операцию на человеке, рассказал РИА Новости Хироюки Вадахама представитель Центра прикладных исследований iPS-клеток Университета Киото (CiRA), в недрах которого ведутся эти исследования, передает Арменпресс.

В будущем это поможет людям, страдающим различными заболеваниями крови, в том числе и онкологическими.

Вадахама пояснил, что исследования по созданию тромбоцитов из клеток крови самого пациента, а затем эксперименты на мышах заняли несколько лет. Теперь ученые убедились в безопасности такого переливания и подали заявку в министерство здравоохранения с просьбой разрешить им провести клинические испытания на человеке.