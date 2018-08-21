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Полиция изучает вопрос формирования ДПС

Полиция изучает вопрос формирования ДПС
Начальник полиции Армении Валерий Осипян обеспокоен ростом числа ДТП. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 21-го августа. По его словам, он согласен с мнением журналистов о том, что ДТП в стране все больше и больше, и не худо было бы восстановить действовавшие в прошлом посты ДПС. По его словам, ситуацию необходимо изучить, и не исключено, что посты будут восстановлены. «На данном этапе изучается вопрос создания патрульной службы. В нее войдет комплекс работ, в том числе профилактика нарушений», - сообщил Осипян. Однако когда это произойдет, пока неизвестно.


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