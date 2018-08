Клип на песню Камилы Кабельо Havana назван лучшим видео года на MTV Video Music Awards

Клип на песню Камилы Кабельо Havana назван лучшим видео года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. 35-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, состоялась в нью-йоркским концертном зале Radio City Music Hall. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал MTV.

21-летняя кубино-американская исполнительница была в этом году представлена в пяти номинациях. Помимо главной награды ей также удалось получить статуэтку в категории "Лучший артист года". Композиция Havana была исполнена Кабельо совместно с хип-хоп-артистом Янг Тагом, передает Арменпресс.

В этом сезоне по числу номинаций на премию лидировала американская рэп-исполнительница Карди Би, отметившись в 12 категориях. В итоге ей удалось завоевать награду в трех категориях, включая "Лучший новый артист". Также тройную победу одержал рэпер Чайлдиш Гамбино со своим клипом This Is America, который, однако, был отмечен лишь в технических номинациях.

Серьезным конкурентом в этом году считался творческий и супружеский дуэт певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи. В июне текущего года они выпустили дебютный совместный альбом Everything Is Love уже не как сольные певцы, а как дуэт The Carters. Их клип на песню Apeshit претендовал на награды в восьми номинациях, однако в итоге им удалось получить лишь две статуэтки в технических категориях.

Награда в номинации "Лучшее поп-видео" была вручена американке Ариане Гранде за клип на композицию No Tears Left to Cry. Статуэтку за лучшее рок-видео получил коллектив Imagine Dragons за клип на хит Whatever It Takes. В категории "Лучшее хип-хоп-видео" победа досталась рэп-певице Ники Минаж за ролик на композицию Chun-Li.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.