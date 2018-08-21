Время в Ереване: 11:07:36,   21 Август

CNN: власти США объявили награду за помощь в поиске мужчины, угрожавшего застрелить Трампа

CNN: власти США объявили награду за помощь в поиске мужчины, угрожавшего застрелить Трампа

Служба федеральных маршалов США объявила награду в $20 тыс. за информацию, которая способствовала бы задержанию 27-летнего Шона Ричарда Кристи из города Макаду (штат Пенсильвания), заявившего в Facebook о намерении застрелить президента Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным представителей правоохранительных служб, на которых ссылается телекомпания, Кристи разместил в социальной сети послание с угрозами в адрес Трампа и прокурора округа Нортгемптон Джона Морганелли. Согласно сообщениям полиции, объявленный в розыск мужчина в последний раз был замечен в минувшие выходные в городе Камберленд (штат Мэриленд) за рулем угнанного автомобиля.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации