CNN: власти США объявили награду за помощь в поиске мужчины, угрожавшего застрелить Трампа

Служба федеральных маршалов США объявила награду в $20 тыс. за информацию, которая способствовала бы задержанию 27-летнего Шона Ричарда Кристи из города Макаду (штат Пенсильвания), заявившего в Facebook о намерении застрелить президента Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По данным представителей правоохранительных служб, на которых ссылается телекомпания, Кристи разместил в социальной сети послание с угрозами в адрес Трампа и прокурора округа Нортгемптон Джона Морганелли. Согласно сообщениям полиции, объявленный в розыск мужчина в последний раз был замечен в минувшие выходные в городе Камберленд (штат Мэриленд) за рулем угнанного автомобиля.