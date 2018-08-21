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Ованес Габузян отстает от лидера турнира «U.S. Masters Championship» на пол-очка

Ованес Габузян отстает от лидера турнира «U.S. Masters Championship» на пол-очка

Гроссмейстер Ованес Габузян продолжает успешно выступать на  турнире «U.S. Masters Championship».

Как передает «Арменпресс», в 7-м туре он сыграл вничью, после 7-го тура гроссмейстер Ованес Габузян набрал  5 очков и отстает от лидера турнира «U.S. Masters Championship» на пол-очка.

Турнир «U.S. Masters Championship» завершится 21-го августа.


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