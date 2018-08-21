Трамп заявил, что не собирается настаивать на переговорах с Роухани

Президент США Дональд Трамп не собирается настаивать на переговорах с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Если они хотят встретиться - хорошо, если нет - мне все равно", - сказал он.

4 августа Трамп написал в Twitter, что проведение саммита зависит от Тегерана.

В свою очередь, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "доказывает, что Вашингтону нельзя доверять" и фактически запретил вести с США переговоры.

В мае глава вашингтонской администрации объявил о выходе страны из СВПД - плана, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и ограничительных мер США и ЕС.

Глава Белого дома также обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана.