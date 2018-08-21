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Сальвадор разорвал дипломатические связи с Тайванем

Сальвадор разорвал дипломатические связи с Тайванем

Правительство Сальвадора объявило об установлении дипломатических отношений с Китаем, разорвав официальные связи с Тайванем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник утром в Пекине глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Сальвадора Карлос Кастанеда подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой с Республикой Эль-Сальвадор.

Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем. Ранее Доминиканская Республика и Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно объявили об аналогичном решении.

В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем.

 




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