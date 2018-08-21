Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции

Президент США Дональд Трамп считает, что Турция совершает ошибку, вводя ответные меры против Соединенных Штатов, и заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Анкаре. Глава Белого дома высказался по этому поводу в интервью агентству Reuters.

"То, что делает Турция, на мой взгляд, очень печально. Думаю, что они совершают большую ошибку. Никаких уступок сделано не будет", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что его не волнует, как обострение отношений с Турцией может повлиять на экономическую ситуацию в других странах. "Я не переживаю на этот счет, совершенно не переживаю. Это то, что следует делать", - указал он, передает Арменпресс.

Отношения Турции и США обострились в связи с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. Другая проблема в отношениях - вопрос соблюдения прав человека и арест американского пастора Эндрю Брансона.



