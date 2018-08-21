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Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции

Трамп заявил, что США не намерены идти на уступки Турции

Президент США Дональд Трамп считает, что Турция совершает ошибку, вводя ответные меры против Соединенных Штатов, и заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Анкаре. Глава Белого дома высказался по этому поводу в интервью агентству Reuters.

"То, что делает Турция, на мой взгляд, очень печально. Думаю, что они совершают большую ошибку. Никаких уступок сделано не будет", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что его не волнует, как обострение отношений с Турцией может повлиять на экономическую ситуацию в других странах. "Я не переживаю на этот счет, совершенно не переживаю. Это то, что следует делать", - указал он, передает Арменпресс.

Отношения Турции и США обострились в связи с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. Другая проблема в отношениях - вопрос соблюдения прав человека и арест американского пастора Эндрю Брансона.


 




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