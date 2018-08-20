В результате пожара в селе Гергер пострадавших нет

20 августа в 14:01часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Гергер (Вайоцдзорская область) близ сельского клуба горит дом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой 2 расчета пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в одном из домов на 3-й улице.

Огонь был купирован в 14:47 часов, потушен - в15:00. Сгорели деревянные детали крыши (около 80 кв/м) и все вещи в гостиной.