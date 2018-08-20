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В результате пожара в селе Гергер пострадавших нет

В результате пожара в селе Гергер пострадавших нет

20  августа  в 14:01часов  в службу  911 МЧС РА поступило сообщение  о том, что в селе Гергер (Вайоцдзорская область) близ сельского клуба горит дом.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  на  место выехал боевой 2 расчета пожарно-спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в  одном из  домов  на  3-й улице.

Огонь был купирован в 14:47  часов, потушен - в15:00. Сгорели деревянные  детали крыши (около 80 кв/м) и  все  вещи в  гостиной.




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