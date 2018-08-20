Подростки читают все меньше книг, выяснили ученые

Меньше 20% современных подростков читают книги, газеты или журналы каждый день, но при этом больше 80% из них постоянно сидят в социальных сетях. Как передает Арменпресс, об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале PPMC.

"По сравнению с прошлыми поколениями, подростки 2010 годов больше проводят времени в сети, и меньше читают книги и смотрят телевизор. Общение с гаджетами заменило радости от чтения историй и просмотра фильмов на телеэкране", — заявила Джин Твенге (Jean Twenge) из университета Сан-Диего (США).

Сейчас цифровой мир "отъедает" примерно в два раза больше времени у подростков и старших, и средних возрастных категорий, и захватывает фактически все их свободное время. Подобная экспансия интернета в жизнь детей, по словам ученых, стала возможной из-за того, что подростки почти полностью перестали читать книги, газеты и журналы.

Отказ от книг, как считает Твенге, негативным образом влияет на успеваемость подростков при поступлении в колледж и университет из-за отсутствия у них усидчивости и внимательности. Кроме того, этот феномен может негативно влиять на их политическую грамотность и способность воспринимать сложные проблемы, заключают ученые.