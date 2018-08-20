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Reuters: лидер "Талибана" отверг предложение афганских властей о перемирии

Reuters: лидер "Талибана" отверг предложение афганских властей о перемирии

Лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада отверг предложение афганского правительства об установлении перемирия на три месяца.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя движения "Талибан", передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, Ахундзада принял решение не объявлять перемирие и заявил о продолжении борьбы с правительством. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с "Талибаном" на три месяца. Перемирие, по словам президента, будет введено только в том случае, если "талибы ответят взаимностью".



 

 

 




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