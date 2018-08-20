Reuters: лидер "Талибана" отверг предложение афганских властей о перемирии
15:52, 20 Август, 2018
Лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада отверг предложение афганского правительства об установлении перемирия на три месяца.
Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя движения "Талибан", передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
По его словам, Ахундзада принял решение не объявлять перемирие и заявил о продолжении борьбы с правительством. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье объявил о введении временного режима прекращения огня с "Талибаном" на три месяца. Перемирие, по словам президента, будет введено только в том случае, если "талибы ответят взаимностью".