Коалиция во главе с США останется в Ираке по просьбе официальных властей

Военнослужащие США в составе международной контртеррористической коалиции останутся в Ираке по запросу властей в Багдаде. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Дубае официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Международная коалиция остается в Ираке, исходя из запроса иракского правительства", - цитирует военного телеканал Al Hadath. По его словам, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - "серьезный противник, их численность велика, коалиция продолжит борьбу с боевиками ИГ".





