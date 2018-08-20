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Коалиция во главе с США останется в Ираке по просьбе официальных властей

Коалиция во главе с США останется в Ираке по просьбе официальных властей

Военнослужащие США в составе международной контртеррористической коалиции останутся в Ираке по запросу властей в Багдаде. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Дубае официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан,передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

"Международная коалиция остается в Ираке, исходя из запроса иракского правительства", - цитирует военного телеканал Al Hadath. По его словам, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - "серьезный противник, их численность велика, коалиция продолжит борьбу с боевиками ИГ".



 

 

 




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