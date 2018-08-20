В США отец с сыном сняли на видео, как спасались от лесного пожара

В сети появилось видео, на котором двое американцев пытаются выбраться на автомобиле из горящего леса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отец и сын ехали по дороге в Национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда вплотную подобрались к месту, где горели и рушились деревья.

"Пап, нам что проезжать сквозь огонь?" — спрашивает водитель. "Просто продолжай ехать. Немного сбрось скорость", — отвечает отец.

"О Боже, машина нагревается, она сейчас взорвется… А что если на нас упадут деревья? Боже, помоги нам", — продолжает паниковать молодой мужчина.

В результате обоим мужчинам удалось спастись.