Водителю бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна Амбику Геворгяну предъявлено обвинение. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Амбику Геворгяну предъявлено обвинение по 2 части 235 статьи УК Армении (незаконное хранение оружия). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось ранее, в ходе проведенных 6 и 7 августа обысков в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года на оформленном на Амбика Геворгяна бывшем механико-ремонтном заводе в селе Мхчян были обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе 3 ручных пулемета, 7 автоматов, 2 СВД, 3 ружья, 2 пистолета и множество патронов.

По подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов были задержаны Амбик Геворгян и Генрих Абрамян – брат Овика Абрамяна. Позднее последнего арестовали.