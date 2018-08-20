В Афганистане талибы похитили пассажиров трех автобусов, пишут СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Боевики "Талибана"* остановили три автобуса, следовавшие из Тахара в Кабул, в провинции Кундуз и похитили пассажиров, на их спасение были направлены войска, идут интенсивные бои", — сообщает телеканал в Twitter.

Число похищенных людей не уточняется.

В свою очередь, телеканал Tolo Newsсо ссылкой на представителя профсоюза, связанного с автобусными пассажирскими перевозками, сообщает, что в момент похищения в автобусах находились порядка 170 пассажиров.

По данным представителя сил безопасности провинции Кундуз Сафиулла Махзон, инцидент произошел в воскресенье. Боевики перевезли похищенных пассажиров в деревню Никпе (Nikpe), куда позднее прибыли силы безопасности. В настоящее время там идут сражения, добавил он.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.