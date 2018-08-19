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Сенор Асратян — Джабраилову: оценка боевых  навыков  определяется в  окопах, а  не  громогласными заявлениями

Сенор Асратян — Джабраилову: оценка боевых  навыков  определяется в  окопах, а  не  громогласными заявлениями

Наряду с периодически предпринимаемыми противником неудачными наступательными действиями на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил,  подчеркнутая активность наблюдается и на пропагандистском фронте.

Как передает Арменпресс, так  написал в Facebook пресс-спикер Минобороны  Арцаха Сенор Асратян.    

Он считает примечательным, что в  эти действия  вовлекаются не только представители государственных и негосударственных  СМИ соседней страны, но очень часто – и руководство армии,  и командиры  подконтрольных подразделений. Более того, особенность развернутой  пропаганды, считает Асратян, состоит в том, что последние умышленно  пытаются  скинуть вину за  напряженность на линии соприкосновения, ими же  спровоцированную,  на армянскую сторону, а затем представить общественности и бахвалиться, как  всему  этому  «героически» противостояла их «доблестная»  армия.      

Совсем  недавно в интервью  одному  из СМИ Азербайджана  командующий одним из армейских объединений Хагани Джабраилов, в привычном  стиле  обвиняя армянскую сторону, пошел еще дальше и – ни   много ни мало, сделал следующее заявление: «Естественно, до сих пор  наш заклятый враг ни разу  не  смог достигнуть своей цели. Азербайджанская армия  уже  не  та, что 25 лет назад… На данный  момент морально-боевой дух нашего воинского состава безмерно высок,  и он только ждет боевого приказа Верховного главнокомандующего…» 

Не принижая возможности вражеской  армии, тем не менее,  следует остудить горячие  головы  в  Баку, предупредив их, что оценка боевых  навыков  определяется в  окопах, а  не  в громогласных заявлениях. А чтобы  не  повторять того, что до сих пор происходило в  окопах, вам всего лишь нужно освежить память и благоразумно не преувеличивать того, что есть. В противном случае, господин Джабраилов,  весьма  велика вероятность того, что ты  вновь окажешься  в том  же положении,  которое  ты  на собственной  шкуре  испытал  как в  1992-94  годах, так  и  после этого», - написал Сенор Асратян.

 

 

 

 




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