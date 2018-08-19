Сенор Асратян — Джабраилову: оценка боевых  навыков  определяется в  окопах, а  не  громогласными заявлениями

Наряду с периодически предпринимаемыми противником неудачными наступательными действиями на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил, подчеркнутая активность наблюдается и на пропагандистском фронте.

Как передает Арменпресс, так написал в Facebook пресс-спикер Минобороны Арцаха Сенор Асратян.

Он считает примечательным, что в эти действия вовлекаются не только представители государственных и негосударственных СМИ соседней страны, но очень часто – и руководство армии, и командиры подконтрольных подразделений. Более того, особенность развернутой пропаганды, считает Асратян, состоит в том, что последние умышленно пытаются скинуть вину за напряженность на линии соприкосновения, ими же спровоцированную, на армянскую сторону, а затем представить общественности и бахвалиться, как всему этому «героически» противостояла их «доблестная» армия.

Совсем недавно в интервью одному из СМИ Азербайджана командующий одним из армейских объединений Хагани Джабраилов, в привычном стиле обвиняя армянскую сторону, пошел еще дальше и – ни много ни мало, сделал следующее заявление: «Естественно, до сих пор наш заклятый враг ни разу не смог достигнуть своей цели. Азербайджанская армия уже не та, что 25 лет назад… На данный момент морально-боевой дух нашего воинского состава безмерно высок, и он только ждет боевого приказа Верховного главнокомандующего…»

Не принижая возможности вражеской армии, тем не менее, следует остудить горячие головы в Баку, предупредив их, что оценка боевых навыков определяется в окопах, а не в громогласных заявлениях. А чтобы не повторять того, что до сих пор происходило в окопах, вам всего лишь нужно освежить память и благоразумно не преувеличивать того, что есть. В противном случае, господин Джабраилов, весьма велика вероятность того, что ты вновь окажешься в том же положении, которое ты на собственной шкуре испытал как в 1992-94 годах, так и после этого», - написал Сенор Асратян.