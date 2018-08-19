Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Президент Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Президент Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Президент Армении направил Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  бывшего  генерального секретаря   роль  Организации объединенных наций  Кофи Аннана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  телеграмме  говорится:

«Выражаю глубокое  соболезнование  по поводу  кончины видного дипломата и опытного политического деятеля Кофи Аннана, бывшего на посту  генерального секретаря  ООН в довольно сложный  период времени. Его преданность гуманитарным принципам и  умение глубоко вникать в проблему возымели неоспоримое  значение  в  прогрессе прав человека, одновременно укрепляя роль  Организации объединенных наций. Это большая утрата для международной  общественности и всей семьи Организации объединенных наций».




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации