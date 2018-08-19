Президент Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Президент Армении направил Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу телеграмму соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря роль Организации объединенных наций Кофи Аннана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в телеграмме говорится:

«Выражаю глубокое соболезнование по поводу кончины видного дипломата и опытного политического деятеля Кофи Аннана, бывшего на посту генерального секретаря ООН в довольно сложный период времени. Его преданность гуманитарным принципам и умение глубоко вникать в проблему возымели неоспоримое значение в прогрессе прав человека, одновременно укрепляя роль Организации объединенных наций. Это большая утрата для международной общественности и всей семьи Организации объединенных наций».