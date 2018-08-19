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В ближайшие  5   дней ожидаются дожди

В ближайшие  5   дней ожидаются дожди

В ближайшие  5   дней  на территории Армении  продолжатся  дожди.

Как  передает Арменпресс  в МЧС РА,   19  августа – в большинстве областей,  20-22 августа вечером в северных районах, ожидаются  дожди и грозы, в  отдельных районах возможен град. 23-24  августа погода ожидается без осадков.

 Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с. Во  время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Температура  воздуха днем 19  августа  понизится на 4-6 градусов, а 21  августа повысится на 2-3 градуса.

В Ереване 19 и 20  августа  вечером в отдельных районах города    ожидается  дождь и гроза. Во  время грозы ожидается усиление ветра до 19-24  м/с. 21-24 августа погода ожидается без осадков.

 

 




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