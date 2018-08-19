В ближайшие  5   дней ожидаются дожди

В ближайшие 5 дней на территории Армении продолжатся дожди.

Как передает Арменпресс в МЧС РА, 19 августа – в большинстве областей, 20-22 августа вечером в северных районах, ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. 23-24 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха днем 19 августа понизится на 4-6 градусов, а 21 августа повысится на 2-3 градуса.

В Ереване 19 и 20 августа вечером в отдельных районах города ожидается дождь и гроза. Во время грозы ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. 21-24 августа погода ожидается без осадков.