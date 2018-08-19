Участники проекта  «Шаг к  дому» - в министерстве  обороны

18 августа в Административном комплексе МО РА принимали участников проекта «Шаг к дому».

Молодежь из диаспоры принял министр обороны РА Давид Тоноян. На встрече присутствовал также министр Диаспоры Мхитар Айрапетян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, глава оборонного ведомства страны ответил на вопросы молодых людей, рассказал о программах развития ВС РА, о проблемах, о достижениях сферы. Довид Тоноян заверил гостей, что армянские ВС боеспособны и блестяще справляются с поставленными перед ними задачами – во многом и благодаря преобразованиям, которые последовательно проводятся в системе.

По просьбе гостей, министр представил им ситуацию на передовой, рассказал о стержневых направлениях международного военного сотрудничества.

Министр диаспоры Мхитар Айрапетян, отметив, что диаспора неизменно рядом с армянской армией, подчеркнул то обстоятельство, что во время летнего призыва многие молодые люди вернулись на родину – служить в армянской армии.

Участники проекта «Шаг к дому» побывали также военно-спортивном училище им.Монте Мелконяна и военном университета им.Вазгена Саркисяна.