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Участники проекта  «Шаг к  дому» - в министерстве  обороны

Участники проекта  «Шаг к  дому» - в министерстве  обороны

18 августа в Административном  комплексе МО РА принимали участников проекта  «Шаг к  дому».

Молодежь из диаспоры принял министр обороны  РА  Давид Тоноян. На встрече  присутствовал также министр Диаспоры Мхитар Айрапетян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, глава оборонного ведомства страны ответил на вопросы молодых людей, рассказал о программах  развития ВС РА, о проблемах, о достижениях сферы. Довид Тоноян заверил гостей, что армянские  ВС боеспособны и блестяще справляются с поставленными перед ними задачами – во многом и благодаря преобразованиям, которые последовательно  проводятся в  системе. 

По просьбе  гостей, министр  представил им  ситуацию на передовой, рассказал о стержневых направлениях международного военного сотрудничества.  

Министр диаспоры  Мхитар Айрапетян, отметив, что диаспора неизменно рядом  с армянской армией, подчеркнул то обстоятельство, что во время летнего призыва многие  молодые  люди вернулись на  родину – служить в  армянской армии.

Участники проекта  «Шаг к  дому» побывали также военно-спортивном училище  им.Монте  Мелконяна и военном  университета им.Вазгена  Саркисяна.




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