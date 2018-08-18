Лукашенко назвал Белоруссию демократической страной, где невозможна диктатура

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии, которая является демократической страной, диктатура невозможна. Такое мнение белорусский президент высказал в субботу при назначении нового руководства правительства.

"Мы живем в демократической стране, при этом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Но порядок в стране всегда был, и он будет", - подчеркнул белорусский лидер.