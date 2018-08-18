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В большинстве областей Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

В большинстве областей Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

МЧС РА  представил прогноз погоды  на ближайшие  5  дней.

Как  передает Арменпресс, 18  августа, 20-22августа вечером в северных районах, 19  августа – в большинстве областей ожидаются дожди и грозы, в  отдельных районах возможен град. 23 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с.Во  время грозы ожидается усиление ветра до 20-25м/с.Температура  воздуха днем 19  августа  понизится на 4-6 градусов, а 21  августа повысится на 2-3градуса.

В Ереване 18 и 20  августа  вечером в отдельных районах города возможно, а 19  августа  ожидается дождь и гроза.Во  время грозы ожидается усиление ветра до 19-24м/с.21-23августа погода ожидается без осадков.




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