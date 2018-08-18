В большинстве областей Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

МЧС РА представил прогноз погоды на ближайшие 5 дней.

Как передает Арменпресс, 18 августа, 20-22августа вечером в северных районах, 19 августа – в большинстве областей ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. 23 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25м/с.Температура воздуха днем 19 августа понизится на 4-6 градусов, а 21 августа повысится на 2-3градуса.

В Ереване 18 и 20 августа вечером в отдельных районах города возможно, а 19 августа ожидается дождь и гроза.Во время грозы ожидается усиление ветра до 19-24м/с.21-23августа погода ожидается без осадков.