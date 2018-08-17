Турция намерена начать импортозамещение американских товаров

Турция намерена наладить местное производство продукции, импорт которой превышает 30 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк, передает Арменпресс.

"Мы начинаем работу по местному производству приоритетной продукции, импорт которой составляет не менее 30 миллиардов долларов. Агентства по развитию окажут поддержку 1,5 тысячи проектам на 500 миллионов лир (83 миллиона долларов), еще 100 миллионов лир (17 миллионов долларов) выделяются для поддержки площадок для развития технологий", — цитирует министра агентство Anadolu.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.