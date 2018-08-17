СМИ: полиция проводит очередной допрос Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме

Следователи специального отдела полиции Израиля прибыли в пятницу в резиденцию премьер-министра еврейского государства в Иерусалиме и проводят там очередной допрос Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, по информации которого допрос проводится по так называемому делу 4000, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В рамках этого дела следователи проверяют подозрения, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом Walla, который принадлежит коммуникационному гиганту. В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца, который подозревается в том, что находился в коррупционных отношениях с Шаулем Эловичем, которому принадлежит Bezeq.

Это уже четвертый допрос Нетаньяху в этом году.



